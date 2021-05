Potulky Slovenskou prírodou a jej krásami...

Ak sa chystáte v tieto jarné dni na prechádzku niekam do nádhernej Slovenskej prírody majte oči dobre otvorené a vždy na stopkách.Okrem nových síl, ktoré určite načerpáte si z nej donesiete možno aj darčeky, ktoré by ste nečakali.

Verte mi, že to bude stáť za to a zistíte, že nájdete aj nad povrchom pritom pravé zlato! Nikdy neviete na, čo natrafíte a domov si môžete odniesť hotový poklad ako i ja som si doniesol!

Ak by ste cestou na prechádzke v lese niekde stratili topánku, pri tom ako by vás naháňal medveď je veľká šanca že v lese nájdete inú, ktorá vám bude isto pasovať a možno aj keď s menšou mierou diskomfortu, doťapkáte sa s ňou tam, kam potrebujete....

Ak by ste zatúžili korčuľovať sa, nie je problém, Slovenská príroda ponúka široké pole pôsobnosti vyžitia sa aj v tejto oblasti, vždy je dobré, keď sa dá pozerať aj z kolies po našej vlasti!

Pred nedávnom sa mi pokazil výfuk na mojom aute, keby som to bol býval vedel skôr, že na prechádzke v lesíku natrafím na nejaký schopný nemusel som žiadny kupovať, mohol som ho priamo na mieste namontovať alebo si ho priniesť grátis z poetických potuliek našou prírodou a dym z neho sa už mohol vznášať, však ešte nebol takou rárohou ako by sa zdal...

No a úplnou náhodou, ak by vám chýbali doplnky do interiéru vášho vozidla, tiež je pomerne široký výber, musím povedať, je z čoho vyberať a dajú sa nájsť celkom solídne kúsky. Výhoda je, že všetko je po hromade, stačí sa len obhliadnuť. Tovaru je doslova všade a to na malom kúsku.

Ani doplnky do WC v hanbe neostali, len škoda, že tak dlho pod konármi stáli...

Ak by niekto zatúžil upratovať náradie je po ruke na každom kroku, len neviem, či „smetárik“ nie je už out a či in?

Fúrik hm...to boli časy, keď sme sa všetci ako deti ťahali za vlasy, kto prvý do neho pri vození nastúpi, ale v tejto dobe, už za ním asi veľa detí nesmúti.

Tento košík, no na zbieranie húb je ako sitko, už by sa veľmi nehodil, vidím to tak, že hubára by skôr ešte možno aj prehodil...

Ani o stavebný materiál nie je núdza. Bolo ho tam onoho viac, toto je len taká malá ukážka, zvyšok sa mi nezmestil na fotografiu. Bolo ho tam toľko, že by ste si kde čo z neho mohli postaviť, ak by o to išlo.

Ak by vám v paneláku náhodou na chodbe chýbal hasiaci prístroj, žiadny problém ten sa dá tiež nájsť, stačí si ho repasovať a máte po starostiach s kupovaním nového. Predpokladám, že ho nikto nikdy nepoužil, iba ho rovno vyšmaril von a ešte čaká na svoju chvíľu, keď požiar spustí paniku a zhon tak príde možno vhod.

A vrcholom mojej prechádzky Slovenskou prírodou bol úplne nový ešte zabalený matrac Dormeo. Ani som len netušil, že v čase vtedy ešte zavretých obchodov tak dobre nakúpim v supermarkete zvanom Slovenská príroda. Domov som odchádzal nadmieru spokojný, nabalený samými dobrými a potrebnými vecami a hlavne ten matrac to bolo terno ten sa mi šikol a sedí ako uliaty, ak by sa aj vám zišiel nový matrac Dormeo, nekupujte, možno nájdete ako ja, stačí ísť trochu von do krásnej Slovenskej prírody, ktorá vás štedro zahrnie všetkým, čo potrebujete a na, čo si len spomeniete od húb, byliniek, lesných plodov až po vybavenie do vášho auta či domácnosti poviem vám jedno – máte veľmi rýchlo po starosti s kusom dobrej radosti. Bolo toho omnoho viac, ale kde, to si nechám pre seba, však materiálu sa vždy zíde, možno by vám aj tak nebol až tak treba!

Toľko teda k potulkám Slovenskou prírodou, jeden unikát strieda druhý, rarita raritu, jeden div ďalší a jedno prekvapenie za druhým, že by sa jeden divil, čo my tu všetko za unikáty pestujeme v tej našej prírode ani medvede sa nestačia diviť aj s diviakmi, iba ja som si pripadal ako v Alica v krajine zázrakov a dobre som nakúpil, ešte, že som si po vyrazil inak by som prišiel domov na prázdno, ale takto mám nielen plno zážitkov, ale aj tovaru bez cenových štítkov! Raz darmo sme malá krajina, ale čím ďalej tým viac nadobúdam pocit, že veľkých vecí u nás jesto, ktoré na nás kričia na každom rohu... A preto zoberte nohy na plecia priatelia, možno aj pre vás tam ešte niečo dobré leží. Do skorého videnia v supermarkete zvanom Slovenská príroda milí priatelia!