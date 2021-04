Keď v kostoloch nie je ani stopa po svätenej vode „aneb“ Sodoma Gomora Kelíšová

Nastal čas keď pomaly ľudia aj zabudnú, čo to vlastne tradičná svätená voda je, ale známejšia bude tá ne(svätená). Alebo si zvyknú na celkom nový typ tejto zázračnej substancie? Novodobá Aqua benedicta?

Kostol, ilustračné foto (Martin Fronk)

Všade kam idete a kam sa pohnete vrátane kostolov, teda ak sa Vám podarí do nejakého z nich ako zázrakom nahliadnuť klasicky dvermi a nie oknom, pretože sú v poslednom čase ako nedobytné pevnosti, takmer ani v jednom z nich, už skoro nenájdete takmer žiadnu svätenú vodu.

Dnes sa používa aj v kostoloch celkom nový typ čisto modernej alternatívnej substancie zázračnej svätenej vody, ktorá ako sa zdá nahradila načisto tú klasickú na ktorú sme boli zvyknutí doteraz.

Prídete do kostola a v sväteničke vás čaká nová moderná substancia, ktorou ako sa zdá sa máte aj prežehnať. V mene otca i syna, chráň nás naša dezinfekcia... Tak asi znie na teraz vynútené krédo v kostoloch.

Moderná Aqua benedictus (Martin Fronk)

A ako sa zdá mnohí z nás začali tento nie, až tak novodobý zázrak hojne používať na vysvätenie svojich príbytkov a vyháňanie zlých síl z neho. Musím sa priznať, že aj ja tak dosť často robím, nakoľko sa mi na troch Kráľov nepodarilo zohnať žiadnu doteraz zaužívanú tradičnú svätenú vodu, ako to bolo po minulé roky, keď ju na tento kresťanský sviatok svätili v kostoloch.

Tú novodobú veľmi ľahko zoženiete v miestnej drogérií, alebo v ktoromkoľvek „krámku“ so zmiešaným tovarom. Musím však povedať, že ma neohúrila a to žiadnym zvláštnym účinkom. Nielen že na klasický „exorcizmus“ sa nehodí. Dokonca neodišli po nej ani duchovia, ktorí ma chceli v noci strašiť, keď som sa ich snažil s ňou pokropiť, alebo prenasledovať ich. Akosi nechce fungovať. Zato som však zistil, že má exorcistické účinky na mikro a nano svet baktérií a vyženie každú mikro baktériu, či nano vírus z vášho príbytku! To je skvelé, čo poviete? Hmmm?

Ale zároveň sa obávam ak sa výroba klasickej Aqua benedicta neobnoví, že čoskoro budeme zaplavení čímsi, čo neodhalí ani ten najlepší elektrónový mikroskop a v našich príbytkoch sa začnú diať divné veci a my ich nebudeme mať čím vypudiť, tak ako sme na to boli zvyknutí ešte za čias našich starých mám. Aqua benedicta sa môže načas stať vzácnym a nedostupným artiklom pre bežného človeka a možno nie len ona...?

Dúfam, že sa mýlim...

Deus, qui ad salutem humani generis maxima quæque sacramenta in aquarum substantia. Amen.