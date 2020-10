Demokracia umiera, občan (ne) voľníkom?

O tom ako sa kuvikanie, mumlanie a šepot spoza r (uška) stal prirodzenou súčasťou našich životov spoza domov, dvorov a našich plotov z r (úška) do r (úška)...

Zdroj: SME (Vladimír Šimíček)

Na Slovensku sa za posledné dni dejú veľmi zvláštne veci, ktoré by pred pár mesiacmi boli len keci. A myslím si, že nielen na Slovensku je to tak, že začína vládnuť vo svete neznámi to bubák. Z udalostí posledných týždňov, či mesiacov sa stal globálny fenomén a nie je to žiadny mém. Každý má na to svoj názor a má naň právo! Ešte to, aby nám ho niekto vzal, už by sme boli ozbíjaní o všetko. To nemôžme nikomu aspoň zatiaľ popierať, ovšem ak mu to nezaprie niekto iný... Ak povieme, že sa môže stať to či ono, ľudia si povedia „konšpirátor“, čo nejde s prúdom, ale je to bludár len preto, že má iný názor. Nie je to tak dávno a naši starí rodičia si to pamätajú a tiež si hovorili, to sa predsa nemôže stať, žijeme vo vyspelej časti sveta, v demokratickom a neustále napredujúcom kapitalistickom (či aspoň si to myslíme) štáte, to nepripadá do úvahy. Prichádzalo to potichúčky a poľahučky, pomaličky a potajme. Ľudia tomu stále nechceli veriť a ani sa nenazdali zmizla z povrchu európskeho takmer jedna celá etnická skupina obyvateľov.

Pán dokonalý budoval tretiu ríšu v Európe s geneticky čistím a dokonalým obyvateľstvom, ktoré malo spĺňať najvyššie požiadavky „kvality“. Miesto pre židov, rómov, či telesne a duševne chorých tam nebolo – na čo! Každého „testovali“ či má tie správne parametre, ako sú črty tváre, farba očí, vlasov, farba pleti a tak ďalej... Ľudovo povedané...sito. Oddeľovali podľa ich parametrov zrno od pliev! Prvú skupinu tvorili nadradené, tie akože lepšie národy a také poloplevy nad ktorými sa zľutovali a nechali ich žiť boli podradné slovanské národy, dobré tak akurát na špinavú robotu, ktorú nadľudia prvej kategórie neboli hodní robiť. Ľudia sa ledva spamätali, čo im priniesli roky 1939 až 1945 a šup ani sa nenazdali a ani neskončil rok 1945 a mali sme u nás na svete konfiškačný zákon a ľudové súdy, ktoré trvali až do roku 1948, ktoré ľudí pripravil v Československu o strechy nad hlavami, polia lúky, dobytok a iné životné potreby, ktoré do vtedy tvorili ich životné hodnoty. Dáš dobrovoľne nasilu do družstva? Nedáš? Zoberieme rozhodnutím súdu a takto sa vládlo slovenskému ľudu, ktorý žil len zo sľubu! Tiež si vraveli, to sa nám nemôže stať, žijeme v demokratickom Československu, ktoré malo na iných hodnotách stáť! Stalo sa! Ľudia poslušne sklopili zrak a tajne dúfali že to každého obíde a jeho sa to nedotkne. Mysleli sami na seba a nie na suseda!

A ani sa nenazdali, prišiel rok 1950 a sním Barbarská noc v Československu. Pamätníci si spomínajú a keď nie tak z rozprávania starých materí a otcov určite áno. Nie je tomu tak dávno a naši rodičia si to určite pamätajú. Rok 1968! Podvolíš sa a budeš držať hubu, alebo ťa sociálne degradujeme a znemožníme a budeme ťa perzekuovať a prídeš aj o slanú vodu! Stále sme sa nepoučili a nemáme dosť....a stále len poza bučkami šírime svoju zlosť? Vždy nám napokon všetko zoberú...aj keď často nie je toho veľa, treba dať niekomu to určite treba! Koľko zásadných udalostí som spomenul v rozmedzí osemdesiat jeden rokov? Štyri! Je to približne jeden ľudský život! V priemere každých 20,2 roka sa niečo udeje a medzitým tajne dúfame, že je to preč a nikdy sa to už nestane! V prospech koho sa tak deje a všetko sa to mele? Kto, a čo má z toho? Pod rúškom a v tichosti sa u nás schvaľujú zákony o ktorých verejnosť nemá ani páru, len o nejaký čas to zas bude sváru!

Áno tými ľuďmi, ktorým ste vo voľbách dali svoj hlas, aby chránili Vaše záujmy ako občana a mali ste chuť aspoň spievať zas! Oni sú Vaša predĺžená ruka zákona, čo u nás spôsobuje, že veľakrát nemáte ani fuka. My sa podvolíme, lebo sú polobohmi z neba spadnutými!? Dnes Vám zoberú slobodu a zajtra...? Však nechajme sa prekvapiť, uvidíme... Myslíme si, že história už bola a to čo tu bolo sa píše už iba v starých knihách a akože sa to už nikdy nemôže stať, to čo sa stalo kedysi. Ale je všeobecne známe, že história sa opakuje a prečo? Lebo... Na túto otázku si musí odpovedať každý sám! Dodám iba jedno, demokracia je to najlepšie zriadenie, čo môže byť ale my nie a nie tento systém vedieť v rozkvete žiť! Veľa vody sa ešte asi musí zmútiť, kým budú s nami vladári krútiť. Nie vždy však mocní krútia s nami, ale dolu vodou ťaháme sa ako ľudia sami. Prečo je tomu tak? Odpoveď nie je náročná, lebo som hrdý Slovák!?