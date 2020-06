Po stopách Danteho Božskej komédie...

Gradara, mesto príbehu osudovej a tragicky končiacej lásky, čosi ako vystrihnuté z románu od Williama Shakespeara o Rómeovi a Júlií, ktorý sa stal tragickou epizódou a tak sa navždy zapísal do dejín mesta Gradara.

Alexandre Cabanel: Mort Francesca de Rimini and Paolo Malatesta, c.1870 (Musée d'Orsay, Paris)

Mal som to šťastie, že úplnou náhodou som sa po mojich potulkách za krásami Talianska dostal do mesta Gradara, ktoré sa nachádza v provincii miest Pesaro a Urbino v regióne Marche v strednom Taliansku a je vzdialené iba šesť kilometrov od letovísk Gabicce Mare a Cattolica. Gradara je starobylé mesto, ktoré je jedným z najzachovalejších v Taliansku. Vyznačuje sa dvojitou líniou stredovekých hradieb a je známe svojou epizódou príbehu Paola a Francesci, ktorú opísal Dante Alighieri v Inferne svojej Božskej komédie.

Gradara (Martin Fronk)

Večer po zotmení na záver môjho celodenného putovania za históriou Talianska som svoju celodennú púť zavŕšil návštevou mesta. Keď som prekročil brány zachovalého stredovekého mesta, čakalo ma milé nečakané prekvapenie. V meste sa konal historický sprievod v dobových kostýmoch pripomínajúci tuto epizódu lásky, ktorá sa zapísala nielen do histórie mesta Gradara.

Gradara (Martin Fronk)

Francesca da Polenta bola dcérou Guida da Polenta z Raveny, ktorú v roku 1275 zosobášili so zmrzačeným Giovannim Malatestom, pánom z Rimini. Manželstvo bolo politické, nakoľko Guido bol vo vojne s rodinou Malatesta a manželstvo jeho dcéry Francesci s Giovannim bola jediná cesta ako zabezpečiť mier medzi rodinami Malatesta a Polenta. Francesca ťažko prijala údel politického sobáša za zmrzačeného Giovanniho a zahorela láskou k Paolovi, ktorý bol mladším bratom zmrzačeného Giovanniho a na rozdiel od neho bol široko ďaleko známy svojou krásou. Túto lásku sa im podarilo do istého času tajiť, až kým ich Giovanni nakoniec prekvapil vo Francescinej izbe, kde ich spolu oboch naraz prebodol mečom a tak tragicky ukončil príbeh tajnej lásky Francesci a Paola.

Tento príbeh lásky z Talianskej Gradary sa stal okrem Danteho Božskej komédie predmetom a námetom mnohých umeleckých diel, opier, symfonických básní, či divadelných predstavení.

Gradara (Martin Fronk)

Gradara je mesto, ktoré ako by existovalo ešte v dobách dávnych rytierov na pomedzí minulosti a súčasnosti, bojujúcich za svoju česť s ľúbostným príbehom v popredí. Keď sa mesto ponorí do tajomnej noci a mesiac začne vládnuť nad týmto miestom, nenechá to žiadneho návštevníka bez emócií ale vtiahne ho svojou tajomnou a podmanivou mocou.

Gradara (Martin Fronk)

Okrem príjemnej atmosféry mesta si tu môžete vychutnať romantické posedenie v jednej z miestnych pizzerií, reštaurácií alebo kaviarní, ktorých tu nájdete hneď niekoľko. Každý si vyberie podľa svojho gusta a zážitok z Gradary Vás bude ešte dlho hriať aj po skončení leta....