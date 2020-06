Dezinfekcia, infekcia...

Na každom kroku v každom obchode, nákupnom centre, v práci, proste všade, kam sa pohneme je potrebné dezinfikovať si ruky. Za akú cenu? Je to skutočne nevyhnutné?

Kontaktná dermatitída (Martin Fronk)

Koža je najväčší kontaktný orgán človeka, ktorá pôsobí ako ochranná vrstva medzi vonkajším prostredím a tak chráni vnútorné prostredie organizmu človeka. Ochraňuje nás pred inváziou mikroorganizmov, slnečným žiarením, chemickými a biologickými faktormi a zároveň sa podieľa na činnosti imunitného systému a má za úlohu množstvo ďalších regulačných úloh a funkcií. Vrchná časť kože obsahuje prirodzený hydrolipidový film s pH 5,5 ktorý chráni organizmus pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Predstavte si, že idete do veľkého nákupného centra v ktorom sa nachádza veľké množstvo obchodov. Hneď pri vstupe do prvého z nich Vás víta predavačka s dezinfekciou v rukách a šup, hneď Vám ju strieka na ruky. Pomyslíte si OK. Prejdete sa po obchode s vydezinfikovanými rukami, ničoho sa ani nedotknete, odídete von a svoju púť zahájite v ďalšom obchode s iným sortimentom a scenár je ten istý... Pri vstupe si musíte vydrhnúť opäť ruky a tak to ide dookola. Obídete športové potreby, obchod so spodnou bielizňou, odevy, obuv, drogériu a tak ďalej... Keď sa táto dezinfekcia opakuje už po ôsmy krát a pri vstupe do ďalšieho obchodu v priebehu pol hodiny Vám pri vstupe opäť chcú vypulírovať ruky a Vy začnete namietať, že ste si ich už osem krát dezinfikovali v priebehu pol hodiny a ničoho ste sa medzitým nedotýkali, neobstojíte. Namietate preto, lebo už začínate pociťovať nepríjemné štípanie na rukách a tak vás odbijú s tým, že musíte lebo inak Vás do obchodu nepustia. Nepomôže ani to, že máte rukavice... Musíte ich zložiť a aj tak si vydezinfikovať ruky, toto našťastie nepožadujú všade. Čo urobíte? Jednoducho „natrčíte“ ruky, lebo nemáte na výber, inak by ste si nemohli ísť kúpiť to, čo operatívne potrebujete.

Prídete domov a po niekoľkých hodinách štípanie neprejde, začne svrbenie, máte vysušené začervenané ruky a na druhý deň sa Vám začne olupovať koža na prstoch. Samozrejme lebo koža, ako ochranný kontaktný orgán bola od takého množstva dezinfekcie „rozleptaná“ a poškodená a prirodzené pH 5,5 zničené. A čo sa stane? Poškodená koža je vstupnou bránou pre infekcie a mnohé iné kožné problémy, ktoré sa môžu stať dlhodobými. Ide tu o podráždenie kože, ktoré sa dá charakterizovať ako kontaktná dermatitída, čo môže byť vstupnou bránou pre vznik rôznych ekzémov. Pýtam sa je potrebné si v rámci jedného nákupného centra niekoľko násobne dezinfikovať ruky v každom obchode osobitne? Nestačila by dezinfekcia pri vstupe do samotného obchodného centra? Nuž, čo k tomu treba dodať. Asi nič, iba to že ekzémov pribudne a kožných lekárov je stále málo a na ošetrenie čakáte v poradovníku minimálne mesiac ak nemáte známosti.