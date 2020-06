Grasse, okúzľujúce a neodolateľné mesto nielen parfumov....

Film: Parfum, príbeh vraha z roku 2006 sa odohráva práve v tomto romantickom okúzľujúcom meste plnom nekonečných stredovekých spletitých uličiek. Poďme sa vybrať na malebnú potulku týmto históriou dýchajúcim mestom.

Galimard, Grasse (Martin Fronk)

Grasse je na Francúzske pomery neveľké, ale za to malebné mestečko na juhovýchode Francúzka, ktoré sa nachádza v depardmente Alpes – Maritimes v regióne Provence – Alpes – Cote d´ Azur, nachádzajúce sa neďaleko Nice. Mesto je považované za hlavné mesto parfumérstva. V stredoveku sa tu spracovávali kože, ktoré boli vyvážané do rôznych kútov vtedajšej Európy. K výrobe parfumov v Grasse viedla cesta čisto náhodná. Ako sa môžete dozvedieť v miestnom múzeu Galimard, ktoré je pomenované po zakladateľovi parfumérskej výroby v Grasse, pánovi Galimard-ovi. Pán Galimard bol miestny výrobca kožených rukavičiek pre francúzku aristokraciu, ktorý vymyslel parfumované rukavice a to z toho dôvodu, ako sa môžete dozvedieť od miestnej sprievodkyne v miestnom múzeu, aby potlačil prirodzený odor spracovanej kože. Jedni z nich daroval kráľovnej Kataríne Medicejskej a tak vznikla éra parfumovaných rukavíc, ktoré si hneď získali obľubu u francúzskej aristokracie a tak firma Galimard získala svetové renomé, čo vzápätí viedlo aj k výrobe a distribúcií daného parfumu. Aby som nezabudol, keď sa rozhodnete navštíviť múzeum Galimard, dostanete malú vzorku slávneho parfumu Galimard ako malú pozornosť miestneho múzea vyrobeného podľa pôvodnej receptúry, ktorý kedysi rozvoniaval jemné kožené aristokratické rukavičky. Jeho vôňa je do dnes pôsobivá.

V múzeu sa, čo to dozviete o histórii výroby parfumov kedysi a dnes. Čaká na Vás historická expozícia s odborným výkladom a technologickými zariadeniami na výrobu parfumov, ktorá mapuje celú jeho históriu. Musím podotknúť, že „múzeum“ nie je len múzeom, ale fungujúcou výrobňou po dnes. Čaká na Vás exkurzia aj v parfumérskom laboratóriu za plnej prevádzky, v ktorom sa vyvíjajú nové druhy parfumov, či nové kombinácie vôní pre slávne značky. Záver prehliadky tvorí malý obchodík v komornom duchu, kde si môžete vybrať z množstva drogistického tovaru, na čo si len spomeniete. V meste Grasse sa nachádza jedna z dvoch existujúcich parfumérskych škôl na svete. Kariérna cesta vývojára parfúmov po skončení tejto školy je ako cesta vrcholového športovca. Vyrobí nový druh doposiaľ neznámeho úplne nového parfému a ak sa zapáči nejakej celebrite dostane po nej meno a parfumér odchádza z vrcholu svojej kariéry na zaslúžený odpočinok. Vôňa historického parfému Galimard je úzko spätá s Grasse na každom kroku a ani nemusíte vedieť že sa jedná o vôňu, ktorá dala mestu slávu lesk a punc parfumérstva. Môžete sa s ňou stretnúť napríklad aj v hoteli v ktorom môžete byť ubytovaný vo forme malého hotelového mydielka či šampónu, ktorý bude na Vás čakať v hotelovej izbe.

Do Grasse sa dostanete historickou cestou z Nice, ktorá nesie názov po Napoleonovi Bonaparte. Miestne letisko v Nice je druhým najväčším letiskom vo Francúzku, po Parížskom Orly, či letisku Charlesa de Gaulla ktoré ročne prepraví vyše 12 miliónov pasažierov a má pravidelné spojenie s Budapešťou, či Viedňou. Tí odvážnejší sa môžu vybrať na potulky vlastným autom, alebo organizovaným zájazdom cestovnej kancelárie do Nice a do Grasse je to už len na skok. Večerné Grasse má neopakovateľnú atmosféru, hlavne za horúceho letného večera. Pozor! Keď budete prechádzať malebnými stredovekými uličkami, tak nezablúďte, sú na prvý pohľad jedna ako druhá a predsa sú v niečom odlišné, hlavne v názvoch a drobných detailoch, ktoré môžete prehliadnuť. Ja som išiel na potulky tou najbližšou k hotelu v ktorom som býval, volala sa Rue de la Fontette.

V okolí Grasse sa do dnes pestuje levanduľa, jazmín, ruže, pomarančové kvety, či mimóza z ktorých sa vyrábajú esenciálne oleje či koncentrované oleje, živice a destiláty, ktoré sú vstupnou surovinou pri výrobe parfumov či parfumovaných mydiel. Grasse si od 17. storočia drží prvenstvo vo výrobe parfumov na svete. Pôsobí tu mnoho svetových firiem ako sú: Chanel, Lautier, Chris, Givaudan Poure a mnohé iné. Múzeum parfumov Galimard v Grasse nie je jediné, ktoré môžete navštíviť, ale jediné, ktoré nesie meno po slávnom výrobcovi rukavičiek a človeku, ktorý Grasse preslávil za hranice regiónu Provence, či za hranice Francúzska. Nachádzajú sa tu múzeá ako: Fragonard, Molinard, či múzeá venujúce sa histórií mesta a regiónu, ako je múzeum námorníctva, ako i provensálskej histórie, múzeum kostýmov, či záhrady princeznej Paulin Bonapart.

Skratka je tu čo obdivovať.

Ale nočné Grasse je na nezaplatenie, dostane Vás! Niet sa čo čudovať, zaľúbenie v ňom našiel aj francúzsky spisovateľ Guy de Maupassant, ako aj slávna francúzska šansoniérka Édith Piaf, či ruský spisovateľ Ivan Bunin. Návštevou ho poctila aj samotná kráľovná Viktória v roku 1891. Grasse ročne navštívi dva milióny turistov z celého sveta, buďte jedným z nich aj Vy a nechajte sa očariť neopakovateľnou atmosférou stredomorskej klímy a historickej atmosféry.

